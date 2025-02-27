«Наглый перебор!»: Кинотеатры призвали преемника Sony пересчитать миллиардный долг

«По моим данным, в юридическом лице «Контент-клуб» работает один или два человека. Компания имеет какое-то отношение к Sony Pictures, но не думаю, что эти действия были санкционированы самой студией. Потому что сейчас разговоров о возвращении студии не ведется, переговоров нет. В моем понимании это юридическое лицо, которое осталось в России после 2022 года, просто решило попытаться собрать с кинотеатров деньги, подзаработать. Вопрос спорный, потому что долги до марта 2022 года у киносетей были. Но если мы изучим эти иски, помимо основного долга юридическое лицо, которое, вероятно, действует просто от своего имени, насчитало еще пени за неуплату. Именно это вызвало негодование у киносетей», - объяснил он.

По его словам, киносети просто не могли заплатить долг после ухода компании из России, поэтому начисление штрафов незаконно.

«Во-первых, не было никаких разговоров с какой-либо сетью. В 2022 году «Контент-клуб» разослал кинотеатрам претензию на долг. Тогда киносети подтвердили долг, но отметили, что возможности заплатить нет, так как непонятно, российское это юрлицо или нет. Это компания ушла с российского рынка, а не кинотеатры просто взяли и перестали платить. Почему сейчас компания «Контент-клуб» решила поступить нагло и начислять штрафы, которые могут превышать сам долг, вопрос. Во-вторых, подано 20 исков, но по ним не оплачены даже госпошлины. Это такой ход, который очень негативно воспринял рынок. Никто никогда не отказывался платить по долгам, но когда это происходит в таком формате, сети будут бороться с этой историей. Как минимум, нужно убрать необоснованные штрафные санкции. Возможно, будут встречные иски, эта история сейчас обсуждается. Мы считаем, что это крайний перебор. Я не думаю, что эта история сильно повлияет на возможное возвращение мейджоров, так как они просто не в курсе этих действий», - заключил собеседник НСН.

Онлайн-кинотеатры впервые за долгое время возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, но конкретные условия возвращения обсуждать пока рано, заявил ранее PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян «Радиоточке НСН».

