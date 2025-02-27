«Наглый перебор!»: Кинотеатры призвали преемника Sony пересчитать миллиардный долг
Алексей Воронков заявил НСН, что киносети просто не могли заплатить долг после ухода компании из России, поэтому начисление пени незаконно.
Российские кинотеатры не отказываются от долга перед студией Sony Pictures, но платить штрафные санкции сети не собираются, так как компания сама покинула российский рынок, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Бывшее представительство студии Sony Pictures в России подало в суд на отечественные киносети, потребовав выплатить почти миллиард рублей, пишет РБК. По данным издания, компания «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшн энд релизинг») направила 20 исков к киносетям. Претензии связаны с долгами за показы картин Sony Pictures еще до ухода студии с российского рынка в 2022 году. Наибольший из исков, на 436,4 млн рублей, был подан к структуре «Формула кино» и «Синема парк», при этом сеть «Каро» получила иск на 71,6 млн. Воронков уверен, что эта история не была санкционирована студией Sony.
«По моим данным, в юридическом лице «Контент-клуб» работает один или два человека. Компания имеет какое-то отношение к Sony Pictures, но не думаю, что эти действия были санкционированы самой студией. Потому что сейчас разговоров о возвращении студии не ведется, переговоров нет. В моем понимании это юридическое лицо, которое осталось в России после 2022 года, просто решило попытаться собрать с кинотеатров деньги, подзаработать. Вопрос спорный, потому что долги до марта 2022 года у киносетей были. Но если мы изучим эти иски, помимо основного долга юридическое лицо, которое, вероятно, действует просто от своего имени, насчитало еще пени за неуплату. Именно это вызвало негодование у киносетей», - объяснил он.
По его словам, киносети просто не могли заплатить долг после ухода компании из России, поэтому начисление штрафов незаконно.
«Во-первых, не было никаких разговоров с какой-либо сетью. В 2022 году «Контент-клуб» разослал кинотеатрам претензию на долг. Тогда киносети подтвердили долг, но отметили, что возможности заплатить нет, так как непонятно, российское это юрлицо или нет. Это компания ушла с российского рынка, а не кинотеатры просто взяли и перестали платить. Почему сейчас компания «Контент-клуб» решила поступить нагло и начислять штрафы, которые могут превышать сам долг, вопрос. Во-вторых, подано 20 исков, но по ним не оплачены даже госпошлины. Это такой ход, который очень негативно воспринял рынок. Никто никогда не отказывался платить по долгам, но когда это происходит в таком формате, сети будут бороться с этой историей. Как минимум, нужно убрать необоснованные штрафные санкции. Возможно, будут встречные иски, эта история сейчас обсуждается. Мы считаем, что это крайний перебор. Я не думаю, что эта история сильно повлияет на возможное возвращение мейджоров, так как они просто не в курсе этих действий», - заключил собеседник НСН.
Онлайн-кинотеатры впервые за долгое время возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, но конкретные условия возвращения обсуждать пока рано, заявил ранее PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян «Радиоточке НСН».
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