В Москве откроется кабинет-музей Михаила Жванецкого
В Москве в мае 2024 года откроется кабинет-музей писателя и сатирика Михаила Жванецкого, сообщила художественный руководитель ГБУК «Москонцерт» Басиния Шульман.
Открытие состоится на площадке «Музыкальная квартира» на Тверской-Ямской улице в Москве.
Отмечается, что там будет много вещей Жванецкого, включая знаменитый портфель, ручки и рукописи, а также фотографии.
Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года на 87 году жизни. Он длительное время болел, а в начале октября объявил через своего представителя об уходе со сцены. Писателя - сатирика похоронили на Новодевичьем кладбище, отмечает «Радиоточка НСН».
Глава государства Владимир Путин ранее отметил, что Жванецкий был одаренным, талантливым и обаятельным, «настоящим Мастером». По словам Путина, произведения сатирика стали символом эпохи.
«Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах», — добавил президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru