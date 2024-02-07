В Москве откроется кабинет-музей Михаила Жванецкого

В Москве в мае 2024 года откроется кабинет-музей писателя и сатирика Михаила Жванецкого, сообщила художественный руководитель ГБУК «Москонцерт» Басиния Шульман.

Открытие состоится на площадке «Музыкальная квартира» на Тверской-Ямской улице в Москве.

Отмечается, что там будет много вещей Жванецкого, включая знаменитый портфель, ручки и рукописи, а также фотографии.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года на 87 году жизни. Он длительное время болел, а в начале октября объявил через своего представителя об уходе со сцены. Писателя - сатирика похоронили на Новодевичьем кладбище, отмечает «Радиоточка НСН».

Глава государства Владимир Путин ранее отметил, что Жванецкий был одаренным, талантливым и обаятельным, «настоящим Мастером». По словам Путина, произведения сатирика стали символом эпохи.

«Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах», — добавил президент.

