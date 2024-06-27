Нагиев после долгой паузы вернется на телеэкраны в роли дворянина
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев после перерыва вернется на телеэкраны, он предстанет в образе дворянина в историческом детективе «Злые люди». Об этом сообщил телеканал «НТВ».
Съемки детектива Кима Дружинина уже стартовали в Нижнем Новгороде. В основу сюжета сериала о XIX веке легли рассказы из серии «Хроники сыска» писателя Николая Свечина. Согласно сюжету, бывшему солдату, а теперь полицейскому Алексею Лыкову (Петр Рыков) необходимо расследовать ряд загадочных преступлений.
Отмечается, что Дмитрий Нагиев сыграет дворянина Евдокима Нефедьева, Ангелина Стречина исполнит роль его племянницы Варвары. Ирина Пегова выступит в роли гувернантки. Кроме того, в сериале появятся Роман Маякин, Олег Гаас и Артем Ткаченко.
Ранее сообщалось, что съемки нового восьмисерийного проекта «Между нами химия» стартовали в Москве. Главные роли в сериале исполнят Никита Ефремов и Александра Бортич. Актриса сыграет женщину, которая в одиночку воспитывает двоих детей, работает в такси, но сталкивается с тяжелым диагнозом. Режиссером и соавтором сценария сериала выступила Карина Чувикова, передает «Радиоточка НСН».
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