Сериал по «Последнему богатырю» выйдет в Сети осенью
23 июня 202417:55
Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет в онлайн-кинотеатре Start осенью 2024 года, пишет ТАСС.
Проект является продолжением сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко. Роли сыграли Александр Лыков, Юлия Пересильд, Никита Кологривый и другие актеры.
Режиссер сериала Антон Маслов заявил, что съемки шли на протяжении шести месяцев. Действие сериала развернется спустя 20 лет после событий трилогии.
Ранее сборы фильма «Сто лет тому вперед» в российском кинопрокате превысили миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru