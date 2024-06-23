Сериал по «Последнему богатырю» выйдет в Сети осенью

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет в онлайн-кинотеатре Start осенью 2024 года, пишет ТАСС.

«Будут смотреть стоя!»: Фильмам об «Иванушках» и «Руки вверх!» предрекли успех

Проект является продолжением сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко. Роли сыграли Александр Лыков, Юлия Пересильд, Никита Кологривый и другие актеры.

Режиссер сериала Антон Маслов заявил, что съемки шли на протяжении шести месяцев. Действие сериала развернется спустя 20 лет после событий трилогии.

Ранее сборы фильма «Сто лет тому вперед» в российском кинопрокате превысили миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: START
ТЕГИ:КиноСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры