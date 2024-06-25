В Москве начались съемки нового сериала с Бортич и Ефремовым

Съемки нового восьмисерийного проекта «Между нами химия» стартовали в Москве. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Wink.

Главные роли в сериале исполнят Александра Бортич и Никита Ефремов. Актриса сыграет женщину, которая в одиночку воспитывает двоих детей, работает в такси, но сталкивается с тяжелым диагнозом.

«Теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее?» — отмечается в синопсисе.

В проекте также заняты Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Нелли Уварова. Режиссером и соавтором сценария сериала выступит Карина Чувикова. Производством картины займется кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии».

Ранее в Перми прошли съемки научно-популярного сериала, посвященного западноевропейским коллекциям некоторых российских художественных музеев, пишет Ura.ru.

