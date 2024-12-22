Студента РУДН обвинили в вербовке знакомых в террористическую группу

Дукаеву уже предъявлены обвинения по статье о склонении к терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Другие подробности дела пока не приводятся.



Останскинский суд российской столицы арестовал студента Дукаева на два месяца. Молодой человек в ходе заседания просил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою просьбу он аргументировал тем, что оказывает помощь участникам специальной военной операции, а также ухаживает за тяжелобольным отцом.



Это уже не первый студент РУДН, задержанный по связанному с терактами делу. В феврале прошлого года один из учащихся пообещал взорвать один из корпусов вуза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

