Студента РУДН обвинили в вербовке знакомых в террористическую группу

Полиция задержала студента Российского университета дружбы народов (РУДН). Молодого человека подозревают в вербовке знакомых в террористическую организацию, сообщает РБК.

Как рассказали изданию в правоохранительных органах, задержанный — учащийся второго курса университета Арби Дукаев. Он имеет гражданство России.

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Дукаеву уже предъявлены обвинения по статье о склонении к терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Другие подробности дела пока не приводятся.

Останскинский суд российской столицы арестовал студента Дукаева на два месяца. Молодой человек в ходе заседания просил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою просьбу он аргументировал тем, что оказывает помощь участникам специальной военной операции, а также ухаживает за тяжелобольным отцом.

Это уже не первый студент РУДН, задержанный по связанному с терактами делу. В феврале прошлого года один из учащихся пообещал взорвать один из корпусов вуза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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