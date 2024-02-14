«Лунная ночь» Айвазовского станет топ лотом торгов в Московском аукционном доме
Работа Ивана Айвазовского «Лунная ночь» станет топ-лотом аукциона, который пройдет в Московском аукционном доме 18 февраля, сообщает РИА Новости.
Эксперты оценили картину, написанную живописцем в 1878 году, в 100 млн рублей.
Кроме неё с торгов продадут живописные и графические произведения Репина, Левитана, Верещагина, Коровина, Кустодиева и Рериха.
Среди лотов будущего аукциона значатся также статуи, авторская посуда и уменьшенная модель Царь-колокола, которую изготовили во французском ювелирном доме Chaumet.
Ранее Метрополитен-музей вновь изменил национальность Ивана Айвазовского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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