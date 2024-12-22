Катар пообещал прекратить жизненно важные поставки газа в Европу

«Если дело в том, что я потеряю 5 процентов от своего дохода, переехав в Европу, я не поеду в Европу... И это не блеф. Пять процентов от дохода QatarEnergy означают 5 процентов от дохода государства Катар. Это деньги народа... поэтому я не могу потерять такие деньги — и никто не согласится потерять такие деньги», — пояснил министр.

Правила по корпоративной проверке Евросоюз принял только в мае текущего года. Это часть более широкого набора требований к отчетности, направленных на приведение энергетических компаний в соответствие с амбициозной целью ЕС по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Директива вызвала негативную реакцию как со стороны европейских компаний, так и в концернах из-за пределов блока. Представители отрасли пожаловались на то, что требования Евросоюза чрезмерно строги.

Катар — один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). FT полагает, что роль этой страны становится все более значительна для Европы после потрясений на энергетических рынках, вызванных ситуацией на Украине. Издание охарактеризовало такие поставки со стороны королевства как «жизненно важные»



Ранее президент Путин заявил, что Россия продолжит увеличивать долю СПГ на мировых рынках, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

