Песков назвал «солидным» вопрос Путину от блогера Бумаги
Популярный блогер Влад Бумага задал российскому лидеру Владимиру Путину «солидный» вопрос. Такое мнение в беседе с журналистом Павлом Зарубиным высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Чиновник отметил, что его «искренне поразил» блогер, сумевший задать умный и солидный вопрос. При этом Песков признал, что посмотрел несколько роликов Влада Бумаги, однако причин его популярности не понял.
19 декабря, на прямой линии с Владимиром Путиным, Влад Бумага спросил у президента о причинах замедления YouTube в России. По словам главы государства, такие проблемы связаны в первую очередь с неполадками на стороне компании Google. При этом президент отметил что Google должен соблюдать российские законы.
В тот же день российские пользователи YouTube начали жаловаться на участившиеся проблемы с доступом к сервису. Позднее источники СМИ сообщили, что сервис могут полностью заблокировать в России уже в декабре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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