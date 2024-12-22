Президент России открыл новую автотрассу с выходом к Крыму

Российский президент Владимир Путин по видеосвязи открыл трассу А-290. Об этом сообщает РБК.

Глава России отметил, что речь идет о 120-километровой скоростной автодороге. Трасса ведет к Крымскому мосту.

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А-290 обеспечит движение от Санкт-Петербурга через российскую столицу, Краснодар и Симферополь до самого Севастополя. Новая трасса значительно повысит транспортную доступность курортов, расположенных в южных регионах страны, подчеркнул Владимир Путин.

Общая протяженность транспортной магистрали составляет 190 километров. Движение по дороге регулируется без использования светофоров, что позволяет водителям двигаться с крейсерской скоростью в 90 км/ч.

19 декабря Владимир Путин рассказал о планах постройки кольцевой дороги вокруг Азовского моря. Участок от Таганрога до Мариуполя уже проложен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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