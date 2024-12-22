Президент России открыл новую автотрассу с выходом к Крыму

А-290 обеспечит движение от Санкт-Петербурга через российскую столицу, Краснодар и Симферополь до самого Севастополя. Новая трасса значительно повысит транспортную доступность курортов, расположенных в южных регионах страны, подчеркнул Владимир Путин.



Общая протяженность транспортной магистрали составляет 190 километров. Движение по дороге регулируется без использования светофоров, что позволяет водителям двигаться с крейсерской скоростью в 90 км/ч.



19 декабря Владимир Путин рассказал о планах постройки кольцевой дороги вокруг Азовского моря. Участок от Таганрога до Мариуполя уже проложен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

