На выставке в Петербурге представили дневник главного блокадного врача

Он отметил, что врач длительное время возглавлял городскую Ленинградскую скорую помощь, в блокаду руководил медицинской санитарной службой МПВО и скорой помощью Дороги жизни. Залесов отметил, что несколько лет назад при проведении ремонта здания городской скорой помощи был обнаружен дневник Меера Месселя.

Так, на выставке можно увидеть страницы дневника с воспоминаниями, а также услышать их в озвучке профессиональных актеров.

Ранее сообщалось, что выставка «Ленинград в 1944 году. Возрождение», которая приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

