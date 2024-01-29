На выставке в Петербурге представили дневник главного блокадного врача
В Санкт-Петербурге открылась выставка «За Ленинград», ее посетители смогут увидеть редкий экспонат – дневник главного врача Ленинграда Меера Месселя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника экспозиционно-выставочного отдела Исторического парка «Россия - моя история» Романа Залесова.
Он отметил, что врач длительное время возглавлял городскую Ленинградскую скорую помощь, в блокаду руководил медицинской санитарной службой МПВО и скорой помощью Дороги жизни. Залесов отметил, что несколько лет назад при проведении ремонта здания городской скорой помощи был обнаружен дневник Меера Месселя.
Так, на выставке можно увидеть страницы дневника с воспоминаниями, а также услышать их в озвучке профессиональных актеров.
Ранее сообщалось, что выставка «Ленинград в 1944 году. Возрождение», которая приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru