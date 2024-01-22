В Петербурге представили 500 экспонатов о возрождении Ленинграда после блокады

Выставка «Ленинград в 1944 году. Возрождение», которая приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Государственного музея истории Санкт-Петербурга и куратора выставки Татьяну Лешукову.

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Она отметила, что выставка расположилась в трех залах, на ней представлено порядка 500 экспонатов. По словам Лешуковой, на выставке, в частности, представлено большое количество объявлений и афиш, многие из которых нигде раньше не демонстрировались.

Ранее, 18 января, открылась выставка «Флот для блокадного Ленинграда» в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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