В Петербурге представили 500 экспонатов о возрождении Ленинграда после блокады

Она отметила, что выставка расположилась в трех залах, на ней представлено порядка 500 экспонатов. По словам Лешуковой, на выставке, в частности, представлено большое количество объявлений и афиш, многие из которых нигде раньше не демонстрировались.

Ранее, 18 января, открылась выставка «Флот для блокадного Ленинграда» в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте, передает «Радиоточка НСН».

