В Венеции показали фильмы Андрея Кончаловского и Ивана И. Твердовского

На 77-м Венецианском кинофестивале показали два российских фильма. Это «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в хрущевские времена и «Конференцию» Ивана И. Твердовского о захвате заложников в театральном центре на Дубровке.

Фильм Кончаловского участвует в основном конкурсе фестиваля и претендует на главную награду - на «Золотого льва». Он посвящен событиям в Новочеркасске в 1962 году, когда рабочие местного электровозостроительного завода вышли на демонстрацию против повышения цен, потом к ним присоединились и другие жители города. Для подавления рабочего выступления использовали армию и КГБ, солдаты стреляли по людям боевыми патронами, 26 человек погибло, а затем после расследования было расстреляно еще семеро. При этом, вся информация о происходящем была засекречена.

События тех дней давно лишены грифа секретности. Но сама история, такое явное и яркое проявление недовольства советских людей и их желание надавить на власть, заслуживают гораздо большего внимания и исследования, чем она в итоге получила. В том числе и в культуре. Андрей Кончаловский предпринял пока самую масштабную в кинематографе попытку поговорить о том, что случилось в Новочеркасске.