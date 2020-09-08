В Венеции показали фильмы Андрея Кончаловского и Ивана И. Твердовского

На 77-м Венецианском кинофестивале показали два российских фильма. Это «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в хрущевские времена и «Конференцию» Ивана И. Твердовского о захвате заложников в театральном центре на Дубровке.

Фильм Кончаловского участвует в основном конкурсе фестиваля и претендует на главную награду - на «Золотого льва». Он посвящен событиям в Новочеркасске в 1962 году, когда рабочие местного электровозостроительного завода вышли на демонстрацию против повышения цен, потом к ним присоединились и другие жители города. Для подавления рабочего выступления использовали армию и КГБ, солдаты стреляли по людям боевыми патронами, 26 человек погибло, а затем после расследования было расстреляно еще семеро. При этом, вся информация о происходящем была засекречена.

События тех дней давно лишены грифа секретности. Но сама история, такое явное и яркое проявление недовольства советских людей и их желание надавить на власть, заслуживают гораздо большего внимания и исследования, чем она в итоге получила. В том числе и в культуре. Андрей Кончаловский предпринял пока самую масштабную в кинематографе попытку поговорить о том, что случилось в Новочеркасске.

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Исполненный в черно-белом варианте, фильм рассказывает о партаппаратчице, сталинистке, которая все проблемы советского общества списывает на то, что «Сталина на них нет». Эта идея конечно же востребована в высших эшелонах власти, понимающих, что Хрущев не навсегда — прибывшие в Новочеркасск лично проконтролировать ситуацию Анастас Микоян и Фрол Козлов тут же обращают внимание на перспективную сотрудницу парткома, которая требует покарать очередных врагов народа.

Но во время беспорядков у героини (ее играет Юлия Высоцкая, и ее работу американский The Hollywood Reporter называет необыкновенно захватывающей) пропадает дочь, женщина понимает, что она, скорее всего, погибла. Теперь она хочет хотя бы отыскать ее могилу. Главный вопрос фильма, кажется, в том, произойдет ли с героиней за время поисков трансформация, останется ли она верна своим сталинским идеалам по поводу карательных мероприятий. Фильм в Венеции очень понравился, у него высочайшие рейтинги как в итальянской, так и в международной прессе.

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«Конференция» Ивана И. Твердовского, показанная в параллельной секции фестиваля «Авторские дни», также посвящена историческому событию — захвату заложников в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Только этот фильм не о самом захвате, а о последствиях трагедии. Действие происходит в наше время, когда выжившие собираются на день памяти, там же, на Дубровке. Приедут не все — кто-то предпочитает переживать горе в одиночку. Мероприятие они вынуждены будут оформить у менеджеров все еще функционирующего развлекательного центра как конференцию.

Главная героиня - женщина, потерявшая во время теракта сына и ушедшая в монастырь (в этой роли постоянная актриса Твердовского Наталья Павленкова). Она возвращается в Москву не только на «конференцию», но и в свой дом, где когда-то оставила мужа и другого ребенка — дочь, которая теперь в одиночку растит сына, ухаживает за парализованным отцом и не желает знать мать. То что интересует режиссера — та травма, которой стал «Норд-Ост» для всех выживших жертв, для их близких, коллективная травма всего общества и возможность справиться с ней.

Фильм (как, кстати, и картина Кончаловского) после Венеции отправится на российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи. Продюсеры «Конференции» постараются выпустить ее в прокат в конце октября, к очередной годовщине теракта на Дубровке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмАндрей КончаловскийВенецианский Кинофестиваль
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