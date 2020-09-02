Кино во время ковида: на острове Лидо стартует Венецианский кинофестиваль

77-й Венецианский международный кинофестиваль стартует сегодня вечером на острове Лидо. Он пройдёт в обычном формате, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, однако с соблюдением мер безопасности.

Конкурсных и внеконкурсных фильмов на этот раз будет меньше обычного - около полусотни. Венеция традиционно важна для индустрии как неформальный старт гонки за Оскарами американской киноакадемии. В этом году голливудских премьер и американского независимого кино гораздо меньше.

Одна из интересных картин из США - конкурсная драма «Земля кочевников» американской китаянки Хлои Чжао с оскароносной Фрэнсис МакДорманд в главной роли. Она играет женщину, которая ездит по Америке, словно кочевник, одна из тех, кто лишился работы и путешествует по стране в попытках выжить.

Нынешний фестиваль похож на Венецию в ее самые суровые артхаусные времена. В конкурсе покажут азербайджанское, боснийское, иранское кино. Интригует итальянский фильм «Мисс Маркс» о дочери Карла Маркса, которая в 43 года покончила с собой.

Во втором венецианском конкурсе, в «Горизонтах», запланирована премьера «Мейнстрима» Джии Коппола, внучки Френсиса Форда Коппола и племянницы Софии и Романа Коппола. Привлечёт внимание и «Шимпанзе» экстравагантного блестящего филиппинца Лава Диаса, который часто снимает кино хронометражем семь, девять, двенадцать часов, но на этот раз он уложился всего в два с половиной.

Не обойдётся и без громких внеконкурсных показов. Например, британская комедия «Герцог» с Хелен Миррен от Роджера Мичелла, режиссера, снявшего когда-то «Ноттинг Хилл». «Человеческий голос» - первый англоязычный фильм Педро Альмодовара, в котором главную и фактически единственную роль сыграла Тильда Суинтон.

В программах заявлены фильмы из России или с российским участием. В секции «Венецианские дни» сразу два проекта. «Китобой» Филиппа Юрьева от продюсера Алексея Учителя — история о чукотском мальчике, который влюбляется в девушку из видеочата. А «Конференция» Ивана И. Твердовского — драма, связанная с «Норд-Остом», с захватом заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.

Наконец, в основном конкурсе за награды фестиваля будет бороться фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», рассказывающий орасстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В главной роли – супруга режиссера Юлия Высоцкая, в списке продюсеров фигурирует миллиардер Алишер Усманов.

