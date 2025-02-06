«На успех не влияет»: В России не окупаются 50% фильмов с господдержкой
Алексей Воронков заявил НСН, что Минкультуры и Фонд кино поддерживают минимум 150 картин в год, но это не влияет на окупаемость проектов.
Фонд кино – это лишь «помогатор», успех картины зависит от работы творческой группы во главе с продюсером, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
Российские фильмы, снятые при поддержке Фонда кино, стали чаще окупаться в прокате. Если в 2022 году из 26 таких лент коммерчески успешной стала только одна, то в 2024 из 25 картин прибыль создателям принесли уже пять проектов, следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Воронков уверен, что на окупаемость картин влияет далеко не только господдержка.
«Здесь больше зависит не от поддержки Фонда кино, Фонд кино делает большую работу, поддерживая фильмы, но главную роль играет режиссер, продюсер, сценарий, актеры. В год Минкультуры и Фонд кино поддерживают в том или ином формате примерно 150 картин. Помимо коммерческих проектов идет поддержка дебютных фильмов, нишевые истории, фильмы, которые с трудом будут окупаться», - отметил он.
По его словам, в целом даже 50% картин с господдержкой сегодня не окупаются.
«Я думаю, что даже 50% картин с поддержкой не окупятся по итогам года. То же самое касается и тех проектов, которые не поддержал Фонд кино. Это не гарантирует окупаемость. Есть много проектов, которые без поддержки Фонда потратили 300 миллионов, а в прокате собрали всего 100-150. Не могу сказать, что Фонд кино мог бы этим картинам помочь. Я бы вообще не связывал удачу картины с этим. Успех картины от этого не зависит, это работа творческой группы во главе с продюсером. Фонд кино – это «помогатор», это большая финансовая роль, но на успех это не влияет», - заключил собеседник НСН.
Для окупаемости кинопроизводства сборы фильма должны в 2,5 раза превышать его бюджет, поэтому часто проекты, которые собрали миллиард рублей, в итоге становятся провальными, рассказал ранее кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru