«На успех не влияет»: В России не окупаются 50% фильмов с господдержкой

«Здесь больше зависит не от поддержки Фонда кино, Фонд кино делает большую работу, поддерживая фильмы, но главную роль играет режиссер, продюсер, сценарий, актеры. В год Минкультуры и Фонд кино поддерживают в том или ином формате примерно 150 картин. Помимо коммерческих проектов идет поддержка дебютных фильмов, нишевые истории, фильмы, которые с трудом будут окупаться», - отметил он.

По его словам, в целом даже 50% картин с господдержкой сегодня не окупаются.

«Я думаю, что даже 50% картин с поддержкой не окупятся по итогам года. То же самое касается и тех проектов, которые не поддержал Фонд кино. Это не гарантирует окупаемость. Есть много проектов, которые без поддержки Фонда потратили 300 миллионов, а в прокате собрали всего 100-150. Не могу сказать, что Фонд кино мог бы этим картинам помочь. Я бы вообще не связывал удачу картины с этим. Успех картины от этого не зависит, это работа творческой группы во главе с продюсером. Фонд кино – это «помогатор», это большая финансовая роль, но на успех это не влияет», - заключил собеседник НСН.

Для окупаемости кинопроизводства сборы фильма должны в 2,5 раза превышать его бюджет, поэтому часто проекты, которые собрали миллиард рублей, в итоге становятся провальными, рассказал ранее кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».

