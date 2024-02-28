На торги Sotheby’s выставили «Цветы в вазе» Ренуара и саму вазу

На мартовские торги Sotheby’s выставили необычный лот, сообщили в аукционном доме.

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Вниманию любителей живописи и коллекционеров представили работу Огюста Ренуара «Цветы в вазе», написанную в 1878 году, и саму вазу, которая изображена на полотне. При этом, как отмечается, художник неоднократно использовал эту вазу в своих произведениях. По оценкам экспертов, ей приблизительно 300 лет. Первоначальная цена двух предметов составляет £3 млн.

Аукционный рекорд на произведения Ренуара установлен в 1990 году и составляет $78,1 млн.

Ранее аукционный дом Bonhams отказался от продажи изделий Фаберже из-за санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Abaca Press/TASS
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