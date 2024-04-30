Певец Денис Майданов находится под присмотром врачей из-за ухудшения состояния

Глава МИД РФ Лавров по телефону заверил таджикского коллегу Мухриддина в том, что проверки иностранцев в РФ не направлены против конкретной нации

Посещаемость торговых центров в РФ не увеличивается во время майских праздников

В Высокий суд Лондона подано 51 дело против фармкомпании AstraZeneca

Король Великобритании Карл III вернулся к исполнению королевских обязанностей