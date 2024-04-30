Певец Денис Майданов находится под присмотром врачей из-за ухудшения состояния
Директор певца Дениса Майданова подтвердил RT информацию о том, что артисту стало плохо из-за аллергической реакции на лекарство от пневмонии.
По его словам, Майданов переносит пневмонию на ногах. Музыкант направлялся в театр Армии на конкурс «Я горжусь», председателем которого он является.
«Врач ранее выписал лекарство для лечения пневмонии и лекарство дало, видимо, какую-то аллергическую реакцию», — рассказал представитель Майданова.
По его словам, сейчас певец находится под присмотром врачей, и ситуация полностью под контролем.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что Денису Майданову стало плохо в Москве по пути на конкурс «Я горжусь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru