На окраине Улан-Удэ загорелись частные жилые дома

В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ горят жилые дома в частном секторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

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На месте работают силы МЧС. Идет эвакуация местных жителей, заявил градоначальник.

«Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанская», - написал он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в столице республики бушует пять лесных пожаров.

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили восемь лесных пожаров. На тушение направили 213 человек и 34 единицы техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарыБурятия

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