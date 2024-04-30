На окраине Улан-Удэ загорелись частные жилые дома
В микрорайоне Бурвод на окраине Улан-Удэ горят жилые дома в частном секторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.
На месте работают силы МЧС. Идет эвакуация местных жителей, заявил градоначальник.
«Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанская», - написал он.
Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в столице республики бушует пять лесных пожаров.
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили восемь лесных пожаров. На тушение направили 213 человек и 34 единицы техники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru