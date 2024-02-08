Топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне станет картина Магритта «Близкий друг»

Аукционный дом Christie’s проведет серию торгов, посвященных искусству ХХ—ХХI веков в начале марта в Лондоне, сообщает Forbes.

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Топ лотом на них станет шедевр Рене Магритта «Близкий друг». Начальная цена картины из собрания семьи Каплан £50 млн.

Эксперты полагают, что новые торги установят новый рекорд для произведений бельгийского сюрреалиста. В 2022 году его работа «Империя света» ушла за $79,8 млн.

Ранее считавшуюся утраченной акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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