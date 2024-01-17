СМИ: Премьеру сериала «Слово пацана» на телеканале НТВ перенесли

Показ сериала «Слово пацана» на телеканале НТВ перенесли, пишет портал 116.ru.

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По данным СМИ, предварительно премьера сериала была запланирована на 22 января. На данный момент вместо точной даты под анонсом проекта значится надпись «скоро». Из соцсетей телеканала следует, что «Слово пацана» появится в эфире в первом полугодии 2024 года.

Первая серия сериала о жизни казанских группировок конца 80-х годах вышла в онлайн-кинотеатрах страны в ноябре 2023 года.

Ранее сценарист картины Андрей Золотарев в интервью «Радиоточке НСН» сообщал, что авторы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будут переснимать серии перед показом на телеканале. В эфире НТВ покажут официальную версию проекта.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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