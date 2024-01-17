СМИ: Премьеру сериала «Слово пацана» на телеканале НТВ перенесли

По данным СМИ, предварительно премьера сериала была запланирована на 22 января. На данный момент вместо точной даты под анонсом проекта значится надпись «скоро». Из соцсетей телеканала следует, что «Слово пацана» появится в эфире в первом полугодии 2024 года.

Первая серия сериала о жизни казанских группировок конца 80-х годах вышла в онлайн-кинотеатрах страны в ноябре 2023 года.

Ранее сценарист картины Андрей Золотарев в интервью «Радиоточке НСН» сообщал, что авторы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будут переснимать серии перед показом на телеканале. В эфире НТВ покажут официальную версию проекта.



