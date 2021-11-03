На спектакль с Бузовой во МХАТе продали чуть более 200 билетов
Спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой оказалась крайне непопулярным среди театралов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на нового директора театра МХАТ имени Горького Владимира Кехмана.
На ближайшую дату было продано всего 225 билетов. Решение об отмене постановки было связано исключительно с тем, что на спектакль не шел зритель.
«Я много раз говорил, что конверсия Instagram равна нулю. То есть Цискаридзе: гонорар – 500 тысяч, сбор – 6 миллионов. Это я понимаю. Все остальное пока на сегодняшний день - миф», — сообщил Кехман.
Он отметил, что написал Бузовой сообщение и объяснил, что отмена спектакля не вызвана личными счетами.
Пресс-секретарь Московского художественного академического театра (МХАТ) раскрыла причину отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой.
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