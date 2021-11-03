На спектакль с Бузовой во МХАТе продали чуть более 200 билетов

На ближайшую дату было продано всего 225 билетов. Решение об отмене постановки было связано исключительно с тем, что на спектакль не шел зритель.

«Я много раз говорил, что конверсия Instagram равна нулю. То есть Цискаридзе: гонорар – 500 тысяч, сбор – 6 миллионов. Это я понимаю. Все остальное пока на сегодняшний день - миф», — сообщил Кехман.

Он отметил, что написал Бузовой сообщение и объяснил, что отмена спектакля не вызвана личными счетами.

Пресс-секретарь Московского художественного академического театра (МХАТ) раскрыла причину отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой.

