На спектакль с Бузовой во МХАТе продали чуть более 200 билетов

Спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой оказалась крайне непопулярным среди театралов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на нового директора театра МХАТ имени Горького Владимира Кехмана.

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На ближайшую дату было продано всего 225 билетов. Решение об отмене постановки было связано исключительно с тем, что на спектакль не шел зритель.

«Я много раз говорил, что конверсия Instagram равна нулю. То есть Цискаридзе: гонорар – 500 тысяч, сбор – 6 миллионов. Это я понимаю. Все остальное пока на сегодняшний день - миф», — сообщил Кехман.

Он отметил, что написал Бузовой сообщение и объяснил, что отмена спектакля не вызвана личными счетами.

Пресс-секретарь Московского художественного академического театра (МХАТ) раскрыла причину отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой.

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ТЕГИ:МХАТТеатрыОльга Бузова
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