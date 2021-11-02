«Психанул!» Уход Боякова из МХАТа обнулил договоренности с Кехманом

Но меня в этом смутил один момент: та легкость, с которой художественный руководитель театра подает в отставку. Словно нет у него труппы, нет коллектива, нет людей, за которых он отвечает. Их или действительно нет, или Бояков так и не стал членом собственной команды», - предположил Юрий Грымов «Радиоточке НСН».

Эдуард Бояков сообщил об уходе с поста художественного руководителя театра 1 ноября. «Я уволился из МХАТ им. Горького», - написал он на своей странице в Facebook, отметив, что ему предложил написать заявление директор Владимир Кехман. По словам Боякова, несмотря на пятилетний контракт, он не захотел «устраивать оппозицию или фронду», если руководство не пожелало с ним работать.

