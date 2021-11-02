«Психанул!» Уход Боякова из МХАТа обнулил договоренности с Кехманом
Режиссер Юрий Грымов поделился с «Радиоточкой НСН» новыми обстоятельствами большого театрального скандала.
Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ им. Горького из-за того, что «психанул» на Владимира Кехмана, и тем самым обнулил все договоренности с новым гендиректором театра, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов, знакомый с истинными причинами громкого конфликта.
«Ну, я точно знаю, что были договоренности в высоких кабинетах, что Кехман не тронет Боякова и Эдуард продолжит спокойно работать. Могу предположить, что Кехману это могло не понравиться, но такие моменты всегда оговариваются при назначениях. Особенно, когда и за одним, и за другим стоят большие люди… Но, в результате Бояков банально "психанул" и обнулил все договоренности, после того как Кехман снял с репертуара его спектакль «Чудесный грузин». Я не высокого мнения об этом спектакле из-за Ольги Бузовой, которая там играла, но дело не в качестве постановки, а в том, что Кехман принял свое решение самостоятельно, не обсудив его с Бояковым. В результате худрук на эмоциях решил, что его творческие амбиции ущемляют, и сделал громкое заявление об отставке. Вот как это было.
Но меня в этом смутил один момент: та легкость, с которой художественный руководитель театра подает в отставку. Словно нет у него труппы, нет коллектива, нет людей, за которых он отвечает. Их или действительно нет, или Бояков так и не стал членом собственной команды», - предположил Юрий Грымов «Радиоточке НСН».
Эдуард Бояков сообщил об уходе с поста художественного руководителя театра 1 ноября. «Я уволился из МХАТ им. Горького», - написал он на своей странице в Facebook, отметив, что ему предложил написать заявление директор Владимир Кехман. По словам Боякова, несмотря на пятилетний контракт, он не захотел «устраивать оппозицию или фронду», если руководство не пожелало с ним работать.
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