На Сomic Con Игромир приедет продюсер фильмов Гая Ричи
В рамках фестиваля Сomic Con Игромир в Москве представят сериал «Фурия» о шпионке Нике Чайкиной и пройдет встреча со сценаристом и продюсером фильмов Гая Ричи Айваном Эткинсоном. Об этом сообщили организаторы события.
Презентация нового проекта по серии комиксов издательства Bubble пройдет во второй день фестиваля. Проект выйдет на «Кинопоиске» в 2026 году. Режиссером выступит Александр Хант, создатель фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье».
В тот же день на площадке Сomic Con Игромир пройдет презентация байопика о группе «Сектор Газа», фэнтези «Последний богатырь. Колобок», фантастической комедии «Космическая собака Лида» и фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».
Также представят премьеру двух эпизодов анимационного сериала «Принц Галактики» о семье Пардоновых. По сюжету жизнь героев полна неудач, но однажды они узнают о том, что им в наследство досталась целая планета, правда, местные жители поднимают бунт.
В третий день фестиваля пройдет встреча со сценаристом и продюсером фильмов Гая Ричи Айваном Эткинсоном. Вместе с режиссером он основал компанию Toff Guys, которая выпустила проекты режиссера «Джентльмены», «Гнев человеческий», «Министерство неджентльменских дел», «Гангстерленд».
Помимо прочего в третий день Сomic Con Игромир пройдут презентации фильма «Король и Шут. Навсегда», мистического триллера «Ловушка для кролика» и хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл».
Фестиваль пройдет в Москве с 12 по 14 ноября в «Тимирязев центре».
Ранее сообщалось, что событие посетит актриса и фотомодель Фамке Янссен, известная по роли Джин Грей в франшизе «Люди Икс», напоминает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области
- «Толпы зрителей не хлынут»: Что ждет победителей «Бриллиантовой бабочки»
- Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило до 200 тысяч рублей в месяц
- Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику
- Россиянам рассказали о курсе доллара в случае снятия санкций с РФ
- Россиянам предсказали дальнейшее уменьшение упаковок продуктов
- Путин ввел в России технологический сбор
- Новый тренд: Как торговые центры превращаются в склады для маркетплейсов
- Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины
- Путин подписал закон о повышении НДС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru