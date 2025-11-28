На Сomic Con Игромир приедет продюсер фильмов Гая Ричи

Презентация нового проекта по серии комиксов издательства Bubble пройдет во второй день фестиваля. Проект выйдет на «Кинопоиске» в 2026 году. Режиссером выступит Александр Хант, создатель фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье».

В тот же день на площадке Сomic Con Игромир пройдет презентация байопика о группе «Сектор Газа», фэнтези «Последний богатырь. Колобок», фантастической комедии «Космическая собака Лида» и фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».

Также представят премьеру двух эпизодов анимационного сериала «Принц Галактики» о семье Пардоновых. По сюжету жизнь героев полна неудач, но однажды они узнают о том, что им в наследство досталась целая планета, правда, местные жители поднимают бунт.

В третий день фестиваля пройдет встреча со сценаристом и продюсером фильмов Гая Ричи Айваном Эткинсоном. Вместе с режиссером он основал компанию Toff Guys, которая выпустила проекты режиссера «Джентльмены», «Гнев человеческий», «Министерство неджентльменских дел», «Гангстерленд».

Помимо прочего в третий день Сomic Con Игромир пройдут презентации фильма «Король и Шут. Навсегда», мистического триллера «Ловушка для кролика» и хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл».

Фестиваль пройдет в Москве с 12 по 14 ноября в «Тимирязев центре».

Ранее сообщалось, что событие посетит актриса и фотомодель Фамке Янссен, известная по роли Джин Грей в франшизе «Люди Икс», напоминает «Радиоточке НСН».

