На солиста группы Guns N' Roses подали в суд за изнасилование 1989 года
Бывшая модель Шейла Кеннеди подала в суд на вокалиста рок-группы Guns N' Roses Эксла Роуза, обвинив музыканта в совершенном в 1989 году изнасиловании. Об этом пишет журнал Rolling Stone, ссылаясь на текст иска.
Кеннеди подала заявление в Верховный суд штата Нью-Йорк. По словам женщины, более 30 лет назад она встретилась с Роузом в ночном клубе, далее поехала в отель в компании музыканта, телеведущего Рики Рахтмана и другой модели. Кеннеди отмечает, что в номере Роуз якобы предложил гостям наркотики, алкоголь и групповой секс. По словам экс-модели, музыкант совершил «жестокий половой акт» с другой девушкой, а позже связал и изнасиловал саму Кеннеди.
Журнал отмечает, что бывшая модель рассказала об инциденте в выпущенной в 2016 году автобиографии No One's Pet и документальном фильме 2021 года Look Away о домогательствах в музыкальной индустрии.
Адвокат Эксла Роуза опроверг обвинения в отношении музыканта. По словам защитника, иск был подан из-за местного закона, который отменяет срок давности для заявлений о сексуальных домогательствах. Его действие закончится 24 ноября.
Ранее четыре женщины обвинили британского актера и комика Расселла Брэнда в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, напоминает телеканал «360». По словам предполагаемых жертв, инциденты происходили в 2006-2013 годах. Брэнд назвал обвинения целенаправленной атакой и местью британских СМИ, которые артист критиковал.
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