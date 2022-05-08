На съемочной площадке в юбилейной части «Форсажа» заметили актера Момоа

На съемках десятой части франшизы «Форсаж» замечен актер Джейсон Момоа, который выполнял трюк на черном байке, сообщают СМИ.

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О том, что 42-летнюю звезда «Игры престолов» и «Аквамена» будет задействован в съемках «Форсаж-10», стало известно в начале 2022 года. Еще одной приглашенной знаменитостью станет актриса Бри Ларсон, сообщил актер Вин Дизель.

Режиссером юбилейной части франшизы является Луи Летерье, снявший ранее «Перевозчика», «Иллюзию обмана» и «Невероятного Халка».

Премьера «Форсажа-10» намечена на май 2023 года.

«Форсаж-9» режиссера Джастина Лина возглавлял российский кинопрокат около года назад. Как сообщает портал kinobusiness.com, картина с Вином Дизелем в главной роли собрала в премьерный уик-энд — с 20 по 23 мая – 502,7 млн рублей.

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ФОТО: Fotolia.com
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