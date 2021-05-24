Российский прокат по итогам выходных возглавил «Форсаж-9»

Российский кинопрокат в минувшие выходные возглавил боевик Джастина Лина «Форсаж-9». Как сообщает портал kinobusiness.com, картина с Вином Дизелем в главной роли собрала в премьерный уик-энд — с 20 по 23 мая – 502,7 млн рублей. В очередной продолжении знаменитой франшизы также снялись Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон и другие.

На второй строчке – японский мультфильм «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный» с 57 млн руб. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Кролик Питер — 2», который заработал в прокате 56 млн рублей, отмечает Газета.ру.

Секс, убийства и космос. Разлогов о том, что будоражит кинозрителя

Между тем ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся для съемок фильма в космос. Лента «Вызов» будет сниматься на Международной космической станции (МКС). Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что съемочную группу в космосе может ждать опасность.

«Рискуют не только актеры, но и космонавты. Каждый вылет - это достаточно серьезная ситуация. Другой вопрос, что космонавты в отличие от актеров подготовлены технически, знают нюансы управления корабля, принципы поведения во время полета. Поэтому перед актерами, которые будут сниматься в таких условиях, я снимаю шляпу. Молодцы!» - заключил Иншаков.

Президент Гильдии каскадеров России напомнил, что уже была ситуация, когда актеры отбирались для полета в космос. Речь идет о проекте режиссера Юрия Кары по произведению Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры».

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ФОТО: РИА Новости
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