Шаман дал концерт в военном госпитале имени Вишневского
Заслуженный артист России певец Шаман (Ярослав Дронов) дал благотворительный концерт в Центральном военном госпитале им. А.А. Вишневского в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 15 июня. Об этом исполнитель написал в своем Telegram-канале.
Шаман отметил, что врачи госпиталя спасают жизни бойцов, получивших ранения в ходе специальной военной операции.
«Артисты тоже по-своему лекари – с помощью музыки исцеляют души, помогая людям восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Для скорейшего выздоровления наших защитников исполнил свои бодрящие хиты», - написал певец.
Кроме того, исполнитель на сцене госпиталя представил песню «Друг» вместе с певцом Никитой Осиным.
Ранее Шаман выпустил композицию «Прямо по сердцу», с которой он представит Россию на международном конкурсе «Интервидение», пишет Ura.ru.
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