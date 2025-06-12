Шаман выпустил новую песню «Гуляй, Россия!»

Певец Шаман (Ярослав Дронов) выпустил новую песню. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

Исполнитель поздравил подписчиков с Днем России и призвал отметить праздник «громко, весело и с размахом, как умеем только мы».

«А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня «Гуляй, Россия!» Она, кстати, уже доступна на цифровых музыкальных платформах», - написал Шаман.

Ранее певец выступил в Центральном военном госпитале им. А.А. Вишневского в преддверии Дня медицинского работника, напоминает RT.

