Шаман выпустил новую песню «Гуляй, Россия!»
12 июня 202510:42
Певец Шаман (Ярослав Дронов) выпустил новую песню. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.
Исполнитель поздравил подписчиков с Днем России и призвал отметить праздник «громко, весело и с размахом, как умеем только мы».
«А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня «Гуляй, Россия!» Она, кстати, уже доступна на цифровых музыкальных платформах», - написал Шаман.
Ранее певец выступил в Центральном военном госпитале им. А.А. Вишневского в преддверии Дня медицинского работника, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru