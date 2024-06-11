На кинофестивале «Западные ворота» в Пскове представят фильмы из шести стран

Отмечается, что всего во всех программах на фестивале покажут около 100 полнометражных и короткометражных фильмов из разных стран мира. Так, в рамках фестиваля состоится международный конкурс полнометражных фильмов, в этом году в него войдут шесть новых фильмов из Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции и России.

Картины будет оценивать профессиональное жюри, которое возглавит режиссер и актриса, народная артистка России Елена Цыплакова.

Ранее был представлен тизер фильма «Василиса и хранители времени», премьера которого состоится 3 октября, передает «Радиоточка НСН».

