На кинофестивале «Западные ворота» в Пскове представят фильмы из шести стран

Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Псковской области с 5 по 7 июля, на нем в конкурсе полнометражных фильмов представят картины из шести стран, в том числе из Китая, Монголии и Греции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театрально-концертной дирекции региона.

На Северном речном вокзале Москвы впервые пройдет кинофестиваль

Отмечается, что всего во всех программах на фестивале покажут около 100 полнометражных и короткометражных фильмов из разных стран мира. Так, в рамках фестиваля состоится международный конкурс полнометражных фильмов, в этом году в него войдут шесть новых фильмов из Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции и России.

Картины будет оценивать профессиональное жюри, которое возглавит режиссер и актриса, народная артистка России Елена Цыплакова.

Ранее был представлен тизер фильма «Василиса и хранители времени», премьера которого состоится 3 октября, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ФестивальФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры