Представлен тизер семейного фэнтези «Василиса и хранители времени»

Кинопрокатная компания «Наше кино» опубликовала на своём YouTube-канале тизер фильма «Василиса и хранители времени», премьера которого состоится 3 октября.

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Семейное фэнтези рассказывает о Волшебнике, которого за некие провинности Хранители времени отправили на Землю, где у него появится внучка Василиса, также с чудодейственными способностями.

Главным злодеем истории является звезда интернета Даша, которая благодаря лайкам своих поклонников становится моложе и красивее.

«Задача коварной Даши – завладеть волшебной силой Василисы и с её помощью обрести вечную молодость», - указали в компании.

В фильме «Василиса и хранители времени», который снял Павел Лунгин, сыграли Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов и другие.

Ранее в Сети появился трейлер документального сериала от студии Paramount + «How Music Got Free» («Как музыка стала бесплатной»), который посвящёна музыкальному пиратству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из трейлера фильма "Василиса и хранители времени"
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