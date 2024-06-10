Представлен тизер семейного фэнтези «Василиса и хранители времени»

Семейное фэнтези рассказывает о Волшебнике, которого за некие провинности Хранители времени отправили на Землю, где у него появится внучка Василиса, также с чудодейственными способностями.

Главным злодеем истории является звезда интернета Даша, которая благодаря лайкам своих поклонников становится моложе и красивее.

«Задача коварной Даши – завладеть волшебной силой Василисы и с её помощью обрести вечную молодость», - указали в компании.

В фильме «Василиса и хранители времени», который снял Павел Лунгин, сыграли Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов и другие.

Ранее в Сети появился трейлер документального сериала от студии Paramount + «How Music Got Free» («Как музыка стала бесплатной»), который посвящёна музыкальному пиратству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

