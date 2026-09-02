Золотарёв также рассказал о своей актерской работе в сериале, с иронией назвав себя талантливым артистом.

«Я очень талантливый артист. Лучше всего мне даются роли, где не надо говорить. Где ты просто сидишь в углу. Это ровно та роль, которую я исполняю в этом сериале», — добавил сценарист.

Действие разворачивается на планете Арканар, застрявшей в эпохе, похожей на Средневековье. Землянин Антон (он же дон Румата Эсторский) — прогрессор из Института экспериментальной истории: он живет среди местных как аристократ и должен незаметно помогать развитию цивилизации, не нарушая ход истории. Но в охваченном жестокостью и мракобесием мире сохранять нейтралитет почти невозможно.

В сериале расширили книжный сюжет: добавили новые линии (например, поиски пропавшего отца главного героя) и персонажей. Проект отличается масштабными декорациями и необычной визуальной стилистикой — для образа Арканара смешали средневековые, восточные и африканские мотивы.

Роль Руматы в сериале исполнил сербский актер Александар Радойичич, знакомый российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». Также в сериале сыграл Сергей Безруков, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и многие другие.

Ранее народный артист России Сергей Безруков, сыгравший дона Кондора, заявил спецкору "Радиоточки НСН", что роль в сериале "Трудно быть богом" позволила ему не повторять уже сыгранное, а попробовать себя в новом амплуа.

