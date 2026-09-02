Сценарист Золотарев раскрыл, как создавался мир «Трудно быть богом»
Глубина проработки невидимого зрителю пласта создаёт ту самую магию кино в «Трудно быть богом», сказал Андрей Золотарёв.
Сценарист сериала «Трудно быть богом» Андрей Золотарев раскрыл масштаб подготовительной работы над проектом: от поиска подходящей эпохи до скрупулезного изучения научных и культурных деталей.
Премьера масштабной экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» (режиссер Дмитрий Тюрин) состоится 3 сентября 2026 года на сервисе Wink. Золотарев рассказал, почему съемочной группе важно погружаться в контекст проекта.
«Кино — искусство коллективное. Мы долго выбирали, что это такое, мы пробовали даже европейское средневековье. То, что получилось в итоге, мне нравится сильно больше. Это как минимум стильно и круто. Иран как локация очень соответствует этому замыслу. Не бывает блокбастера, не бывает больших проектов, которые бы пошли без дополнительных исследований. Были лекций по религиоведению, про астрофизику и про то, у какого спутника что вращается, какой часовой пояс на этой планете. Всё это исследовалось командой. Не всё это знает зритель, но когда режиссер знает больше, чем зритель, это чувствуется. Ты понимаешь, что за кадром гораздо больше, чем в кадре. Это ощущение рождает новый волшебный мир», — приводит слова сценариста спецкор НСН.
По его словам, братья Стругацкие не стремились монополизировать свои миры, а, напротив, дали возможность новым авторам продолжать их дело.
«Мир братьев Стругацких расширяли еще при них. Они были очень за расширение своих миров. Они проложили дорогу многим молодым фантастам. Это большая их заслуга — то, что они не держались за свое. Не было такого, что они сидели как собака на сене. Они позволяли работать со своими мирами. Всё, что мы делаем, мы им наследуем», — указал сценарист.
Золотарёв также рассказал о своей актерской работе в сериале, с иронией назвав себя талантливым артистом.
«Я очень талантливый артист. Лучше всего мне даются роли, где не надо говорить. Где ты просто сидишь в углу. Это ровно та роль, которую я исполняю в этом сериале», — добавил сценарист.
Действие разворачивается на планете Арканар, застрявшей в эпохе, похожей на Средневековье. Землянин Антон (он же дон Румата Эсторский) — прогрессор из Института экспериментальной истории: он живет среди местных как аристократ и должен незаметно помогать развитию цивилизации, не нарушая ход истории. Но в охваченном жестокостью и мракобесием мире сохранять нейтралитет почти невозможно.
В сериале расширили книжный сюжет: добавили новые линии (например, поиски пропавшего отца главного героя) и персонажей. Проект отличается масштабными декорациями и необычной визуальной стилистикой — для образа Арканара смешали средневековые, восточные и африканские мотивы.
Роль Руматы в сериале исполнил сербский актер Александар Радойичич, знакомый российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». Также в сериале сыграл Сергей Безруков, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и многие другие.
Ранее народный артист России Сергей Безруков, сыгравший дона Кондора, заявил спецкору "Радиоточки НСН", что роль в сериале "Трудно быть богом" позволила ему не повторять уже сыгранное, а попробовать себя в новом амплуа.
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