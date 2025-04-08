На Чеховском фестивале покажут спектакль «Полковнику никто не пишет» из Колумбии

Одну из ключевых ролей в постановке играет живой петух. Для московских показов его найдут в России, и он будет жить в гостиничном номере вместе с актёром. Спектакль представят на сцене Московского драматического театра им. Пушкина.

На сцене Театра им. Ермоловой покажут спектакль «Мера за меру (Это твоя вина)» — смелый взгляд на произведение Шекспира через призму клоунады и остроумных игровых моментов. Спектакль режиссера Габриэля Чаме Буэндиа исследует темы вины, справедливости и моральной двойственности, предлагая зрителю задуматься о природе человеческого существа и хрупкости жизни.

Фестиваль пройдёт в Москве с 23 мая по 25 июля 2025 года.

