На Берлинском кинофестивале показали документальный фильм о Тине Тернер

Байопик певицы «Тина» сняли Дэн Линдсей и Ти Джей Мартин, два известных американских документалиста, два оскаровских лауреата. Их героиня в кадре почти постоянно - в старых семейных видео, которые публика раньше не видела, в знаменитых концертных выступлениях разных времен, в интервью. Два смысловых центра фильма — разговор с экс-редактором журнала People Карлом Аррингтоном о том, какое впечатление на общество когда-то произвело признание Тины Тернер об издевательствах ее мужа Айка, а также интервью, которое 80-летняя королева рок-н-ролла дала создателям фильма, принимая их в своем доме в Швейцарии. Тина Тернер давно перебралась в Европу и получила швейцарское гражданство, что означало автоматический отказ от гражданства американского. В этом интервью, которое публика никогда не видела, она сидит на стуле в большой комнате, с орхидеями на заднем плане, с панорамными окнами - маленькая пожилая леди, чуть усталая, но все еще с огнем в глазах.

В кадре появятся многие ее звездные друзья и особо важные персоны из мира шоу-бизнеса, от Опры Уинфри до знаменитого продюсера Роджера Дэвиса. Тернер никогда не избегала разговора о себе. Она стала соавтором биографии «Я, Тина», вышедшей в 1986 году, а в 1993 году она с интересом помогала в работе над фильмом «На что способна любовь». Между прочим, тот фильм стал этапным для американской киноиндустрии, так как сыгравшие главные роли Анджела Бассетт и Лоуренс Фишборн получили номинации на «Оскар» - это были первые в истории «Оскара» номинации за главные роли для афроамериканцев. И соавтор книги, редактор Rolling Stone Курт Лоудер, и Анджела Бассет также появятся в нынешнем документальном фильме. И, конечно, музыка. Будут почти полноценные концертные номера — A Foll in Love, River Deep – Mountain High, Proud Mary, ну и понятно, что на финальных титрах непременно заиграет Simply the Best.

Этот объемный видеопортрет королевы рок-н-ролла не просто рассказывает о ее жизни и пути к славе. Это всегда вдохновляющая зрителя история о победе над невзгодами. Потому что, несмотря на все ее успехи, ее жизнь не была счастливой. «Это была не лучшая жизнь», - мрачно говорит она в интервью. В последней части фильма подробно показана ее нынешняя жизнь, жизнь человека, который заслужил счастье и покой.

После виртуальной премьеры на Берлинском кинофестивале уже в конце марта фильм «Тина» должен выйти в американский прокат на HBO. О его российской судьбе пока ничего не известно. Но часто громкие проекты от HBO появляются в нашей стране на сервисе «Амедиатека». Не исключено, что он выйдет и на большом экране. Международные права на мировой прокат принадлежат компании Universal Pictures Content Group.

71-й Берлинский международный кинофестиваль, один из престижнейших кинофорумов мира, в этом году из-за пандемии разбит на две части. Виртуальные показы для индустрии и прессы проходят с 1 по 5 марта. 6 марта станут известны победители фестиваля, в том числе и фильм, который получит главный приз Берлинале, «Золотого Медведя». С 9 по 20 июня, как планирует руководство фестиваля, состоится и его вторая часть, публичные показы фильмов программы в кинотеатрах Берлина.