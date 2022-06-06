На Басту подали в суд и требуют 4 миллиона рублей
С ювелирного дома рэпера Басты через суд потребовали почти 4 миллиона рублей. С иском на 40-летнего российского музыканта и предпринимателя Василия Вакуленко (настоящее имя исполнителя Баста) в суд обратилась администрация АО «ВНИИАЛМАЗ».
С ювелирного дома Saint Bones, единоличным владельцем которого является рэпер, требуют 3 миллиона 945 тысяч рублей. По данным пресс-службе Арбитражного суда Москвы, взысканию подлежат денежные средства по договору аренды объектов недвижимости. Заседание состоится 17 августа.
Ювелирный дом Saint Bones – один из бизнес-проектов Басты. Магазин был открыт в 2017 году и предлагает эксклюзивные коллекции ювелирных изделий для мужчин. В каталогах представлены перстни, браслеты, гребни для волос, подвески из драгметаллов и бриллиантов, серебряные часы с рубинами и другие брутальные украшения, стоимость которых доходит до полумиллиона рублей.
Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента АО «ВНИИАЛМАЗ» был образован в 1947 году. Как отмечается на сайте организации, институт является ведущим в России в области исследований, разработки, производства и применения природных, синтетических алмазов и инструментов из них.
Ранее музыкант Олег Газманов заявил, что не может продать свою квартиру в Юрмале. По словам певца, из-за наложенных на него латвийскими властями ограничений он не может попасть в Юрмалу с 2014 года.
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