На Басту подали в суд и требуют 4 миллиона рублей

Ювелирный дом Saint Bones – один из бизнес-проектов Басты. Магазин был открыт в 2017 году и предлагает эксклюзивные коллекции ювелирных изделий для мужчин. В каталогах представлены перстни, браслеты, гребни для волос, подвески из драгметаллов и бриллиантов, серебряные часы с рубинами и другие брутальные украшения, стоимость которых доходит до полумиллиона рублей.

Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента АО «ВНИИАЛМАЗ» был образован в 1947 году. Как отмечается на сайте организации, институт является ведущим в России в области исследований, разработки, производства и применения природных, синтетических алмазов и инструментов из них.

Ранее музыкант Олег Газманов заявил, что не может продать свою квартиру в Юрмале. По словам певца, из-за наложенных на него латвийскими властями ограничений он не может попасть в Юрмалу с 2014 года.

