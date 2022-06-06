Газманов: Не могу продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей
Российский певец Олег Газманов заявил, что не может продать свою квартиру в Юрмале из-за запрета латвийских властей. Об этом музыкант сообщил в ходе пресс-конференции в преддверии Дня России.
Из-за наложенных на него ограничений артист не может попасть в Юрмалу с 2014 года.
По словам Газманова, в Латвии ему запрещена любая финансовая деятельность, в связи с чем он не может ни продать свою недвижимость Юрмале, ни сдать в аренду.
«Когда все будет нормально, я с них все попрошу и еще за моральный ущерб. И на эти деньги, наверное, куплю виллу», - добавил артист.
Ранее СМИ сообщили, что юмористам Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру, а также певцу Филиппу Киркорову и тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию.
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