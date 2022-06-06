Газманов: Не могу продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей

Российский певец Олег Газманов заявил, что не может продать свою квартиру в Юрмале из-за запрета латвийских властей. Об этом музыкант сообщил в ходе пресс-конференции в преддверии Дня России.

Из-за наложенных на него ограничений артист не может попасть в Юрмалу с 2014 года.

По словам Газманова, в Латвии ему запрещена любая финансовая деятельность, в связи с чем он не может ни продать свою недвижимость Юрмале, ни сдать в аренду.