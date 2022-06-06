Газманов: Не могу продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей

Российский певец Олег Газманов заявил, что не может продать свою квартиру в Юрмале из-за запрета латвийских властей. Об этом музыкант сообщил в ходе пресс-конференции в преддверии Дня России.

Из-за наложенных на него ограничений артист не может попасть в Юрмалу с 2014 года.

По словам Газманова, в Латвии ему запрещена любая финансовая деятельность, в связи с чем он не может ни продать свою недвижимость Юрмале, ни сдать в аренду.

«Сволочи и герои!»: Шевчук и Наргиз держат удары «охотников на ведьм»

«Когда все будет нормально, я с них все попрошу и еще за моральный ущерб. И на эти деньги, наверное, куплю виллу», - добавил артист.

Ранее СМИ сообщили, что юмористам Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру, а также певцу Филиппу Киркорову и тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram артиста
ТЕГИ:НедвижимостьЛатвияСанкцииРоссияПевец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры