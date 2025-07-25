Песков: Высоцкий является феноменальной частью российской культуры

Поэт и актёр Владимир Высоцкий является неотъемлемой и феноменальной частью российской культуры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В день 45-летия со дня смерти артиста, он отметил, что в Кремле к Высоцкому относятся так же, как и все россияне.

«Его любят и помнят», - подчеркнул Песков.

Ранее в честь Высоцкого назвали новый трёхэтажный терминал в аэропорту Магадана, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Галина Кмит
ТЕГИ:КультураВладимир ВысоцкийДмитрий Песков

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