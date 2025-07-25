Песков: Высоцкий является феноменальной частью российской культуры
25 июля 202513:43
Поэт и актёр Владимир Высоцкий является неотъемлемой и феноменальной частью российской культуры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В день 45-летия со дня смерти артиста, он отметил, что в Кремле к Высоцкому относятся так же, как и все россияне.
«Его любят и помнят», - подчеркнул Песков.
Ранее в честь Высоцкого назвали новый трёхэтажный терминал в аэропорту Магадана, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru