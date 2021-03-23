Картину Бэнкси о врачах продали за рекордную сумму

Картина британского уличного художника Бэнкси продана на аукционе за 16,76 миллиона фунтов стерлингов, передает РИА Новости.

Деньги от продажи картины Game Changer пойдут на поддержку больниц и благотворительных организаций.

На картине изображен ребенок с куклой, изображающей медсестру, в то время как куклы Бэтмена и Человека-паука лежат в мусорной корзине.



