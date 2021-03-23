Картину Бэнкси о врачах продали за рекордную сумму
23 марта 202118:23
Картина британского уличного художника Бэнкси продана на аукционе за 16,76 миллиона фунтов стерлингов, передает РИА Новости.
Деньги от продажи картины Game Changer пойдут на поддержку больниц и благотворительных организаций.
На картине изображен ребенок с куклой, изображающей медсестру, в то время как куклы Бэтмена и Человека-паука лежат в мусорной корзине.
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- Картину Бэнкси о врачах продали за рекордную сумму
23 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru