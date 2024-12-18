«Мы похожи»: новый фильм проекта «Новый мир» посвящен союзу России и Индонезии

Индонезия, которая сегодня входит в восьмерку крупнейших экономик мира, поддерживает отношения с Россией на протяжении десятилетий. История двусторонних связей началась с конца XIX века, когда в Джакарте (тогда Батавии) открылось первое российское консульство. В советское время отношения перешли на новый уровень — СССР помогал стране, строя стадионы, дороги и больницы.

«Россия была одной из первых стран, признавших независимость Индонезии. Это навсегда останется в нашей памяти», — рассказал Пахала Нуграха Мансури, до октября 2024 года занимавший пост заместителя министра иностранных дел Индонезии. Он также отметил, что россияне и индонезийцы разделяют общие ценности и историческую дружбу.

В фильме подчёркивается, что сегодня одним из ключевых направлений развития Индонезии являются совместные с Россией проекты: от цифровизации экономики до строительства плавучих АЭС. Культурное взаимодействие государств также находится на пике.

Никита Шиликов, глава Русского дома в Джакарте, подтвердил: «Здесь удивительная природа, прекрасные люди, люди, которые хотят с нами общаться, хотят с нами дружить, и это чувствуется во всём. Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение».

Индонезийцы действительно тепло относятся к российской культуре и политике. По словам Вахида Суприяди, Чрезвычайного и Полномочного Посла Индонезии в России (2016–2020): «Индонезийцы обожают Владимира Путина, он обладает суперсилой и, по моему мнению, он единственный настоящий лидер в этом мире, за ним нужно следовать. Мы очень уважаем его за поддержку мусульман, нас это восхищает. Я считаю, что россияне разделяют ценности индонезийцев, мы очень похожи».

Популярность Индонезии как туристического направления с каждым годом растет. Только за 2023 год страну посетило 160 тысяч россиян, а с осени 2024 года стартовали прямые рейсы из Москвы на Бали. В фильме объясняется, какие природные и культурные сокровища страны привлекают людей в этом направлении: от национального стадиона в Джакарте, построенного при поддержке СССР, до современных инфраструктурных проектов, отражающих дух дружбы двух народов.

