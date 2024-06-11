Музыканты в Париже исполнили произведения русских классиков в преддверии Дня России
Музыканты Санкт-Петербургского Дома музыки – лауреаты международных конкурсов пианист Тимофей Доля и скрипачка Арсения Сибилева – исполнили произведения русской классической музыки на концерте в Париже в рамках проекта «Посольство мастерства». Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что концерт был приурочен ко Дню России. В Большом зале Русского дома науки и культуры (РДНК) прозвучали «Песня индийского гостя» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского, а также произведения Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Милия Балакирева, Ефрема Цимбалиста и Александра Глазунова.
Сообщается, что концерт завершил цикл «Картинки с выставки» в исполнении Доли, посвященный памяти друга Мусоргского, художника Виктора Гартмана.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет построен концертный зал на 2,5 тысячи мест для оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna, передает «Радиоточка НСН».
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