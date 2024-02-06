Оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева даст три концерта в Москве

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с 12 по 14 февраля даст три концерта в столичном зале «Зарядье», солистами выступят певец Ильдар Абдразаков и пианист Денис Мацуев. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Симфонический оркестр Луганской филармонии впервые выступит в Красноярске

Отмечается, что в программу вечера 12 февраля вошли сочинения Модеста Мусоргского. Так, прозвучат циклы «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти», где солистом выступит Ильдар Абдразаков.

Во второй день программу откроет Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена с солистом Денисом Мацуевым. Кроме того, прозвучит Пятая симфония Густава Малера. В центре программы заключительного дня будет Седьмая симфония Антона Брукнера.

Ранее сообщалось, что Краснодарский музыкальный театр, входящий в творческое объединение «Премьера» им. Л. Г. Гатова, представит на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: zaryadyehall.ru
ТЕГИ:КонцертМариинский Театр

Горячие новости

Все новости

партнеры