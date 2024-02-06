Оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева даст три концерта в Москве
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с 12 по 14 февраля даст три концерта в столичном зале «Зарядье», солистами выступят певец Ильдар Абдразаков и пианист Денис Мацуев. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Отмечается, что в программу вечера 12 февраля вошли сочинения Модеста Мусоргского. Так, прозвучат циклы «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти», где солистом выступит Ильдар Абдразаков.
Во второй день программу откроет Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена с солистом Денисом Мацуевым. Кроме того, прозвучит Пятая симфония Густава Малера. В центре программы заключительного дня будет Седьмая симфония Антона Брукнера.
Ранее сообщалось, что Краснодарский музыкальный театр, входящий в творческое объединение «Премьера» им. Л. Г. Гатова, представит на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер один из лучших вратарей в истории «Реала» Мигель Анхель
- Создатели Atomic Heart выпустили саундтрек из DLC «Узник Лимбо»
- Верховная рада снова продлила на Украине военное положение и мобилизацию
- Спрос среди россиян на таиландское жилье за год вырос на 11%
- Оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева даст три концерта в Москве
- Рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили перед участниками СВО
- СМИ: Швеция намерена прекратить следствие по взрывам на «Северных потоках»
- Родион Газманов опроверг информацию о конфликте с SHAMAN
- Литва намерена закрыть на границе с Белоруссией ещё два КПП
- Минстрой: Финальное решение по продлению льготной ипотеки примет президент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru