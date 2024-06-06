В Санкт-Петербурге построят концертных зал для оркестра Теодора Курентзиса
6 июня 202418:42
Банк ВТБ возведет в Санкт-Петербурге концертный зал на 2,5 тысячи мест для оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna, сообщает «Фонтанка».
Новое сооружение будет построено наподобие концертного комплекса «Зарядье» в Москве. Уже определено место под новый культурный объект северной столицы на Ново-Адмиралтейском острове.
Предварительная сумма, которую банк намерен выделить для возведения концертной площадки, 80 миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что филиал Большого театра появится в Кузбассе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru