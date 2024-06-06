В Санкт-Петербурге построят концертных зал для оркестра Теодора Курентзиса

Банк ВТБ возведет в Санкт-Петербурге концертный зал на 2,5 тысячи мест для оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna, сообщает «Фонтанка».

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Новое сооружение будет построено наподобие концертного комплекса «Зарядье» в Москве. Уже определено место под новый культурный объект северной столицы на Ново-Адмиралтейском острове.

Предварительная сумма, которую банк намерен выделить для возведения концертной площадки, 80 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что филиал Большого театра появится в Кузбассе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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