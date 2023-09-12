Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник
Журналист Михаил Маслий в соцсетях заявил, что в больнице Тель-Авива в возрасте 78 лет умер советский музыкант и актёр Ян Табачник.
По его словам, в последние годы артист боролся с раком, в Израиле он проходил лечение.
Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в Черновцах (Украина). Прославился как композитор, музыкант, актёр, телеведущий и аккорденист. Выпустил пять пять альбомов.
Также Табачник известен тем, что его песни исполняли Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко и другие.
Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет умер композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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