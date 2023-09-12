Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник

По его словам, в последние годы артист боролся с раком, в Израиле он проходил лечение.

Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в Черновцах (Украина). Прославился как композитор, музыкант, актёр, телеведущий и аккорденист. Выпустил пять пять альбомов.

Также Табачник известен тем, что его песни исполняли Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко и другие.

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет умер композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

