Умер экс-вокалист группы Smash Mouth Стив Харвелл

По словам менеджера группы Роберта Хейса, причиной смерти стала печёночная недостаточность - последнюю стадию болезни у Харвелла диагностировали за несколько дней до смерти.

Кроме того, последние восемь лет у музыканта были серьёзные проблемы с сердцем из-за злоупотребления алкоголем.

Стив Харвелл является одним из основателей группы Smash Mouth, которая была образована в 1994 году. В 2021 году музыкант покинул коллектив из-за участившихся приступов болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

