Умер экс-вокалист группы Smash Mouth Стив Харвелл
Экс-вокалист группы Smash Mouth Стив Харвелл умер в возрасте 56 лет. Как сообщает TMZ, музыкант скончался 4 сентября в своем доме в Бойсе, штат Айдахо (США).
По словам менеджера группы Роберта Хейса, причиной смерти стала печёночная недостаточность - последнюю стадию болезни у Харвелла диагностировали за несколько дней до смерти.
Кроме того, последние восемь лет у музыканта были серьёзные проблемы с сердцем из-за злоупотребления алкоголем.
Стив Харвелл является одним из основателей группы Smash Mouth, которая была образована в 1994 году. В 2021 году музыкант покинул коллектив из-за участившихся приступов болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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