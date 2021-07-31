Музыкант раскрыл секреты воздействия музыки на человека
Музыка оказывает эмоциональное воздействие на человека, убежден электронный музыкант, продюсер, DJ Armodine. Об этом он заявил в беседе с РИА ФАН.
По его мнению, нет человека, который бы хоть раз во время прослушивания музыки ни качнул ногой, независимо от наличия у него слуха или музыкального образования. Одни звуковые сочетания, утверждает музыкант, мозг воспринимает как приятные, а другие — как неприятные. Звуковые волны, взаимодействуя с мозгом, вызывают в человеке динамичную смену состояний: диссонанс — пограничное, консонанс — стабильное, отмечает эксперт.
«Такие фазы, как возбуждение-спокойствие, раздражение-гармония, переживаемые человеком, являются когнитивным массажем головного мозга. И от него человек получает физическое удовольствие. Когда такой массаж достигает максимального эффекта, это превращается в любимую песню человека, вызывает эффект мурашек», — заявил DJ Armodine.
Также он полагает, что с помощью музыки можно манипулировать состоянием человека. В качестве примера привел работу композиторов и саунд-дизайнеров в кино и индустрии видеоигр. Они с помощью музыки и звуков усиливают настроение сцены.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раскритиковал российскую эстраду и назвал слушателей Аллы Пугачевой и Николая Баскова неразвитыми в музыкальном плане. Кортнев предложил слушать качественную музыку, а не то, что навязывают в обществе.
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