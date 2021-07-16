Кортнев назвал слушателей Пугачевой и Баскова «неразвитыми»
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раскритиковал российскую эстраду и назвал слушателей Аллы Пугачевой и Николая Баскова неразвитыми в музыкальном плане. Об этом музыкант высказался на YouTube-канале RTVI.
Кортнев предложил слушать качественную музыку, а не то, что навязывают в обществе. «Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем неразвитые люди», — охарактеризовал музыкант поклонников творчества Пугачевой и Баскова.
При этом Кортнев объяснил, что его взгляд — крайне субъективный. Он подчеркнул, что среди российских музыкантов есть очень талантливые люди. Ранее Лев Лещенко назвал современных музыкантов отребьем. Он заявил, что нынешняя музыка в России не является музыкой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Кортнев назвал слушателей Пугачевой и Баскова «неразвитыми»
- Украинский журналист Гордон заявил о своей любви к Соловьеву
- Бизнес-ассоциации США обратились к РФ с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации
- Глава МИД Китая призвал Россию совместно бороться с «политическим вирусом»
- Паводок смысл мост через реку Ургал в Хабаровском крае
- Сенатор Пушков призвал запретить электросамокаты
- Иммунолог рассказал, когда в России отменят масочный режим
- На Украине обвинили Меркель в сдаче интересов страны в пользу России
- Четыре человека пострадали при нападении в автобусе в Красноярском крае
- Рост заболеваемости ковидом в России связали со сменой главного штамма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru