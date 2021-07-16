Кортнев назвал слушателей Пугачевой и Баскова «неразвитыми»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раскритиковал российскую эстраду и назвал слушателей Аллы Пугачевой и Николая Баскова неразвитыми в музыкальном плане. Об этом музыкант высказался на YouTube-канале RTVI.

«Отребье»: Лев Лещенко раскритиковал современных музыкантов

Кортнев предложил слушать качественную музыку, а не то, что навязывают в обществе. «Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем неразвитые люди», — охарактеризовал музыкант поклонников творчества Пугачевой и Баскова.

При этом Кортнев объяснил, что его взгляд — крайне субъективный. Он подчеркнул, что среди российских музыкантов есть очень талантливые люди. Ранее Лев Лещенко назвал современных музыкантов отребьем. Он заявил, что нынешняя музыка в России не является музыкой.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:РоссияМузыкантыМузыкаАлексей Кортнев
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