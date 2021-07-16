Кортнев назвал слушателей Пугачевой и Баскова «неразвитыми»

Кортнев предложил слушать качественную музыку, а не то, что навязывают в обществе. «Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем неразвитые люди», — охарактеризовал музыкант поклонников творчества Пугачевой и Баскова.

При этом Кортнев объяснил, что его взгляд — крайне субъективный. Он подчеркнул, что среди российских музыкантов есть очень талантливые люди. Ранее Лев Лещенко назвал современных музыкантов отребьем. Он заявил, что нынешняя музыка в России не является музыкой.

