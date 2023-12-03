Музыкант из Липецка разорился, продав квартиру ради дуэта с Инстасамкой
Участник российского музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов, выступающий под псевдонимом K.KRASH, продал квартиру в родном Липецке, сообщает Starhit.
Он пошел на такой шаг ради дуэта с Инстасамкой. Молодой человек впечатлил ее и попал в команду певицы на шоу. После этого Леликов и Инстасамка решили записать совместный трек, который вышел в прошлую пятницу.
Артист продал квартиру, чтобы вложить средства в продвижение песни, однако совместный трек не попал ни в один чарт. Поддержка Кирилла со стороны певицы также пропала.
Ранее фанаты Инстасамки заявили, что грядущий трек их любимицы почти дословно повторяет перевод хита Леди Гаги «Just Dance» 2008 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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