Лолита связала свой нынешний успех с Инстасамкой

Певица Лолита Милявская заявила, что паразитирует на популярности коллеги Инстасамки. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

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Совместный трек с Дарьей Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) предложила молодая певица, призналась Милявская.

«Она утром просыпалась и всегда пела "Титаник". Я за счет Даши спаразитировала в чартах на первое место», - заявила Лолита, подчеркнув, что это заслуга Инстасамки.

Она также добавила, что рада сотрудничать с артисткой. Милявская также анонсировала совместный клип, в котором Лолита будет сниматься в оригинальном образе.

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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