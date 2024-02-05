Музыкальный лейбл Анны Asti должен налоговой 7,5 миллиона рублей

Певица является учредителем музыкального лейбла Fenix Music, о запуске которого она рассказала в сентябре 2023 года.

Сейчас ООО «ФЕНИКС МЬЮЗИК» задолжало налоговой службе 7 593 875 рублей. Большая часть долга (четыре миллиона рублей) - налог на прибыль. Кроме того, лейбл певицы не платит налог на добавленную стоимость, размер которого уже перевалил за 3,4 миллиона рублей.

Ранее балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что якобы задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей, отметив, что оплатила не только задолженность, но и налоги на всё свое имущество и автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

