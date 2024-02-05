Музыкальный лейбл Анны Asti должен налоговой 7,5 миллиона рублей
Музыкальный лейбл певицы Анны Асти (Анна Asti) задолжал Федеральной налоговой службе России 7,5 миллиона рублей, пишет издание «Страсти».
Певица является учредителем музыкального лейбла Fenix Music, о запуске которого она рассказала в сентябре 2023 года.
Сейчас ООО «ФЕНИКС МЬЮЗИК» задолжало налоговой службе 7 593 875 рублей. Большая часть долга (четыре миллиона рублей) - налог на прибыль. Кроме того, лейбл певицы не платит налог на добавленную стоимость, размер которого уже перевалил за 3,4 миллиона рублей.
Ранее балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что якобы задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей, отметив, что оплатила не только задолженность, но и налоги на всё свое имущество и автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru