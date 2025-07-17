Музыкальный фестиваль «Посреди нигде» пройдет в Свердловской области

Мероприятие проводится во второй раз в истории. Оно ставит своей целью сблизить город и деревню. Помимо этого, оно имеет и социальный эффект. На вырученные средства будет достроен общественный центр для местных жителей, а все арт-объекты и материалы останутся в постоянном пользовании.

Главные музыкальные хедлайнеры — актриса театра и кино Юлия Пересильд и её группа МАNДРАГОРА, которые приедут с выступлением впервые. В дополнение к развлекательной программе на фестивале пройдут лекции, можно будет купить локальные продукты, пройти мастер-классы и оценить объекты уличного искусства. Один из них — 45-метровая надпись «Посреди нигде» — уже был поставлен в прошлом году.

Ранее Пересильд в эфире НСН пригласила поклонников группы «МАNДРАГОРА» на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».

