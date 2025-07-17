Стивен Сигал станет спецгостем музыкального фестиваля в Москве

Фестиваль пройдет с 30 по 31 августа 2025 года на ВДНХ и развернется на шести площадках, пять из них будут открыты для всех желающих. Как отмечал идейный вдохновитель фестиваля Игорь Сандлер, в течение двух дней на ВДНХ можно будет услышать прогрессивную музыку от джаза, арт-рока до готики.

«Наш фестиваль станет одним из лучших в стране фестивалей-трибьютов: вы окунётесь в атмосферу великих мировых групп — The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Rainbow, Linkin Park, Scorpions, Metallica и многих других», - рассказал он.

В программе представлены коллективы, которые первыми стали исполнять рок-музыку в СССР. Среди них «Сокол», «Скифы», «Атланты», «Славяне», «Тролли» и «Оловянные солдатики». Помимо прочего гости фестиваля услышат Шерил «Pepsii» Райли и трио Interplay музыкантов из США, Англии и России, создающих музыку на стыке джаз-рока, фанка, World music и соул. Всего в программе заявлено около 150 групп и сольных исполнителей со всего мира.

Организаторы также отмечают, что помимо основного состава участников фестиваля в этом году им поступили рекордные 336 конкурсных заявок. Победителей конкурса выберет жюри и пользователи соцсети «ВКонтакте». Исполнители, набравшие наибольшее число голосов, тоже смогут выступить на главной сцене Зеленого театра ВДНХ.

На одной из сцен фестиваля также пройдет «Первый фестиваль гитарной музыки». В рамках программы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в исполнении солистов Большого театра и симфонического оркестра прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, Римского-Корсакова и Шостаковича в новых аранжировках.

Уже 26-27 июля в столичном кинопарке «Москино» пройдет музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». В течение двух дней под открытым небом выступят около 20 групп. Хедлайнерами фестиваля стали группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. Также выступят актер Гоша Куценко со своей группой «ГК», ДЕМИДОВAND участника «Квартета И» Александра Демидова, группы «ПилОт», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

